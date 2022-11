El Kaouakibi: ‘Ik ben echt uit mijn lichaam moeten stappen’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Vragen? Antwoorden!

Nadat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi eerder deze week haar volgers op Instagram vroeg om vragen in een soort ‘Ask me anything’, komt ze nu met de antwoorden. Kwatongen beweren dat het niets meer dan een slinkse truck is om zich dagelijks in deze rubriek te wurmen, maar we zien het voorlopig nog even door de vingers. Want dat El Kaouakibi enkele weken geleden haar opwachting maakte in het parlement, na twee jaar afwezigheid, is niemand ontgaan.

Maar hoe dat voelde wisten we nog niet. Tot nu. Het was ‘heftig’ en ‘intens’, schrijft El Kaouakibi op Instagram. ‘Ik ben echt uit mijn lichaam moeten stappen om dit te kunnen doen.’ Ze spreekt van een noodzakelijke stap om de volgende stappen te kunnen zetten. Daarover leest u hier later ongetwijfeld meer. ‘De intimidaties en verwensingen bleven niet uit. Je kan je proberen erop voor te bereiden, maar de realiteit is toch altijd anders.’

De waarheid, live

Dat die realiteit anders was had er ongetwijfeld ook mee te maken dat de camera van reportagemaker Eric Goens niet mocht blijven draaien en dat de tussenkomst van El Kaouakibi achter gesloten deuren plaatsvond. ‘Ik wil graag transparantie en dat kan enkel in de plenaire die elke woensdag live is voor iedereen’, antwoordt El Kaouakibi op de vraag waarom ze niet naar de commissie kwam om daar haar verhaal te doen. De commissie was immers sowieso al achter gesloten deuren. Ze geeft ook aan dat het voor haar familie erg zwaar geweest is. ‘Er zijn zo veel leugens verspreid en het is tijd voor de waarheid.’

Moeders pensioen

Van familie gesproken: Jacqueline Galant, de MR-burgemeester van Jurbise, heeft het aan de stok met haar moeder. En wel wegens moeders pensioen. Dat eigenlijk vaders pensioen is. Op de voorpagina van La DH stond maandag in dikke letters: Galant ne veut pas payer pour sa maman! De gewezen federale minister trad in Jurbise in de voetsporen van haar vader Jacques Galant, die er burgemeester en OCMW-voorzitter was. Hij overleed 17 jaar geleden en zijn vrouw heeft daardoor recht op een soort politiek ‘weduwenpensioen’. Galant vindt dat niet kunnen. ‘We maken er vaak ruzie over, omdat ik haar zeg dat ze niets gedaan heeft om dat pensioen te verdienen‘, zegt Galant in La DH.

Dat pensioen, net zoals dat van gemeentepersoneel, is voor rekening van de gemeente. Galant zegt dat die kost te zwaar doorweegt en wil dat de federale regering de factuur overneemt. Ze zal vanuit het Waals parlement vragen om dit op het Overlegcomité te brengen. Behalve het ‘pensioen’ van haar moeder dus, want dat vindt ze onverdiend.