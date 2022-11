Thibau Nys toont zich tussen de profs en geniet van de Koppenberg: ‘Zalig, dit is de definitie van de cross’

Lars van der Haar sprintte dinsdag op straffe wijze naar de zege in de Koppenbergcross, nadat Michael Vanthourenhout stilviel in de laatste rechte lijn. Daarachter finishte Thibau Nys tussen de profs als zevende. ‘Dit is waarvoor ik het doe’, zei hij na afloop.

Nys toonde zich onderweg en reed zelfs een tijdje aan de leiding. Maar na een lekke band zakte de zoon van veldriticoon Sven Nys wat weg, om uiteindelijk zevende te worden op 1’26’.

‘Ik ben absoluut tevreden’, klinkt het. ‘Ik heb er het maximale uitgehaald vandaag. Ik rij op een heel ongelukkig moment plat. Niet zo ver van de post, maar ik ben nog niet sterk genoeg om van zo’n dingen te herstellen. Ik voel dat ik een heel goeie dag had, maar op het moment dat ik plat rijd, is het moment dat de koers een beetje openbreekt. Ik moest daardoor al een inspanning doen, ik verloor niet heel veel tijd, maar het kostte wel heel wat krachten. Dat maakte dat ik nog voor de koers openbrak een inspanning moest doen. Ik zit op een niveau dat ik vrij goed kan volgen, maar nog niet dat ik van zoiets kan herstellen. Er had iets meer ingezeten, maar ik ben heel tevreden en content met de vorm.’

Vraiment bien 🎥 filmé, beaucoup, beaucoup de monde. Big show #Koppenberg Thibaut Nys sera la star, plus tard. Iserbyt va dominer, comme d'habitude. pic.twitter.com/ViVpr3zRue — 🅰ntoine VAYER 📸🖋️ (@festinaboy) November 1, 2022

‘Dat mijn papa hier ooit negen keer heeft gewonnen? Ik ga na vandaag niks zeggen want ik wist op voorhand al dat dit heel straf is. Ik ga al heel blij zijn als ik hier ooit één keer kan winnen. De fans hier? Prachtig. Ik vind het nog altijd spijtig dat het parcours veranderd is ten opzichte van vroeger, maar het blijft magisch om naar hier te komen. Het is super om tussen dit publiek te mogen rondrijden. Zalig, dit is de definitie van de cross. Dit is waarvoor ik het doe. Ik vind het geweldig’, aldus Nys, die dit seizoen al twee Wereldbekercrossen bij de beloften op zijn naam schreef.

Foto: BELGA