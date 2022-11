Taylor Swift verovert volledige top 10 Amerikaanse hitparade

Taylor Swift heeft voor een uniek record gezorgd in de officiële Amerikaanse hitparade, de Billboard Hot 100. Eentje dat wellicht nog moeilijk te evenaren valt.

De Amerikaanse singer-songwriter heeft alle plaatsen in de top 10 van de hitlijst veroverd. Ruim een week geleden verscheen haar langverwachte nieuwe album Midnights, waarvan inmiddels al meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Enkele jaren geleden werd er een wijziging in het reglement van de hitparade doorgevoerd waardoor alle liedjes van een album, mits succes, ook kunnen doorstoten naar de singlecharts. Aangezien de plaat het best scorende album in jaren is, is het logisch dat ook al die singles enorm scoren.

Het vorige record stond op naam van Drake, die in 2021 een week lang 9 plaatsen in de top 10 bezette.

Taylor Swift zegt zelf enorm onder de indruk te zijn. Op Twitter klinkt het als volgt: ‘10 op 10 in de Hot 100? Op mijn 10e album? Ik ben in shock.’

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA — Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022

Het is niet het eerste record dat Swift met haar nieuwe plaat beet heeft. Het was ook het meest gestreamde album in één dag tijd op streamingdienst Spotify. Enkele uren later kwam daar nog een record bij: dat van meest gestreamde artiest op Spotify in één dag tijd.