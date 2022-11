Spanning tussen Congo en Rwanda stijgt

Al maanden beschuldigt Congo buurland Rwanda ervan de gewelddadige M23-rebellengroep te steunen. Nadat M23 afgelopen zaterdag opnieuw terrein won, besloot Kinshasa de Rwandese ambassadeur het land uit te zetten. ‘Dit terroristische avontuur heeft opnieuw de ontheemding van duizenden mensen veroorzaakt.’

‘We veroordelen het stilzwijgen van de internationale gemeenschap tegenover de agressie in de Democratische Republiek Congo.’ Het is een van de opschriften op de spandoeken tijdens betogingen in Goma ...