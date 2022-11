Kremlin beschuldigt Britten van sabotage Nord Stream

Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk ervan beschuldigd aan de basis te liggen van de explosies die in september zware schade hebben aangericht aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Baltische Zee. ‘Valse verklaringen’, aldus de Britten.

Verklaringen voor de twee lekken die in september ter hoogte van het Deense eiland Bornholm in de Baltische Zee ontdekt werden in de gaspijpleiding Nord Stream 1, of voor het ene lek in Nord Stream 2, zijn er nog niet. Alles wijst op sabotage, maar de vraag naar het wie of waarom ligt open. Eerder had Rusland al ontkend er iets mee te maken te hebben. Nu schiet datzelfde Rusland op het Verenigd Koninkrijk. ‘Onze inlichtingendiensten beschikken over bewijzen die suggereren dat de aanval werd geleid en gecoördineerd door Britse militaire experts’, zo verklaarde woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin dinsdag. ‘Dergelijke acties kunnen niet onbeantwoord blijven. We gaan nadenken over de te nemen maatregelen’, aldus Peskov, die ook ‘de onaanvaardbare stilte in de Europese hoofdsteden’ aan de kaak stelde.

Het Russische leger had Londen er zaterdag al van beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de explosies in de pijpleidingen die aangelegd zijn om Russisch gas naar Europa te brengen. Moskou stelde dat Britse experts ook betrokken waren bij de planning van een aanval met Oekraïense drones op de Zwarte Zeevloot in de Krim.

Het Britse ministerie van Defensie verwerpt de aantijgingen, en spreekt over ‘valse verklaringen’ van Moskou om ‘de aandacht af te leiden’.