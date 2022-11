Migos-rapper Takeoff (28) omgekomen bij schietpartij in Houston

Takeoff, die samen met rappers Quavo en Offset het raptrio Migos vormde, is afgelopen nacht doodgeschoten nabij een bowlingbaan in Houston. De reden voor de schietpartij is onbekend.

Kirshnik Khari Ball, beter bekend als rapper Takeoff van rapformatie Migos, is dinsdag om het leven gekomen bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Houston. Volgens Amerikaanse media vond het incident plaats nabij een bowlingbaan. De 28-jarige rapper zou zijn geraakt in zijn hoofd en ter plekke zijn overleden.

De reden voor de schietpartij is onbekend. Quavo, een ander lid van Migos, was getuige van het incident. Op foto’s in handen van TMZ Hip Hop is te zien dat hij naast het lichaam van een man hurkt, vermoedelijk Takeoff. Quavo zou niet gewond zijn geraakt; twee anderen moesten wel naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Migos werd in 2008 opgericht door rappers Takeoff, zijn neef Quavo en zijn nonkel Offset. De rapformatie beleefde in 2013 een wereldwijde doorbraak met de single ‘Versace’. De groep won onder meer een Grammy voor beste rapalbum en drie BET Awards. Een ander bekend nummer is ‘Bad and bougee’, een samenwerking met Lil Uzi Vert. Migos werkte ook samen met bekende popartiesten als Katy Perry, Drake en Nicki Minaj. In 2017 speelde Migos nog op Pukkelpop.

Vorige maand brachten Takeoff en Quavo zonder Offset een nieuw album uit met de titel Only built for infinity links. Bij een van de nummers op het album, ‘Messy’, verscheen maandag een videoclip.