Instagram werkt weer

Een niet nader gedefinieerde ‘bug’ veroorzaakte de voorbije dagen nogal wat problemen.

Gebruikers kunnen weer inloggen op Instagram. De storing die maandag begon, is verholpen. Volgens het sociale medium was er sprake van ‘een bug’, maar het bedrijf meldde niet wat er precies is misgegaan.

Op Twitter klaagden Instagram-gebruikers wereldwijd dat hun accounts plotseling geblokkeerd waren. Ook bleken mensen die ze volgden plots verdwenen te zijn. Anderen klaagden dat ze ineens minder volgers hadden. Radiopresentator Sam De Bruyn zag zijn volgersaantal dalen met 800.

Op de Belgische website allestoringen.be waren er vooral meldingen van inlogproblemen, zoals ‘Hier ook eerst de melding “account opgeschort” dan uitgelogd, en nu de melding “geen gebruiker gevonden”’. Een andere gebruiker meldde: ‘twee accounts in drie minuten kwijt, hopelijk geraakt het snel weer opgelost.’

Instagram maakt deel uit van de groep Meta, net als Facebook en WhatsApp. Vorige week waren er nog grote problemen bij WhatsApp.