Elon Musk maakt zichzelf CEO van Twitter

Nu de overname van Twitter rond is, herschikt nieuwe eigenaar Elon Musk het management. Flink wat topmanagers kregen hun ontslagbrief, en Musk stelde zichzelf aan als CEO. Intussen stappen ontevreden twitteraars over naar het sociale netwerk Mastodon.

Nadat Teslabaas Elon Musk vorige week voor 44 miljard dollar eigenaar werd van het sociale-mediaplatform Twitter omschreef hij zichzelf op zijn eigen profiel als ‘Chief Twit’. Een grapje, want vertaald klinkt het een beetje als ‘opper-hansworst’. Intussen is er een weekend overheen gegaan, is Musk naar het Halloweenfeest van Heidi Klum geweest (zie foto), en heeft de Twit in kwestie zichzelf tot ceo benoemd. Die move komt er nadat hij met de grove borstel door het management van Twitter was gegaan. Zo mochten ceo Parag Agrawal, financieel topman Ned Segal en Vijaya Gadde, die verantwoordelijk was voor de veiligheid en moderatie, hun boeltje pakken.

The Washington Post meldde intussen dat het team rond Musk, samen met zijn vaste advocaat Alex Spiro, zich het hele weekend gebogen heeft over een plan om meer te besparen op personeel. Volgens de krant zou 25 procent van de ruim zevenduizend medewerkers moeten opstappen. Dat is in elk geval een pak minder dan de 75 procent die eerder circuleerde. Dat percentage bleek een onbevestigd gerucht. Nog volgens de Washington Post zouden de ontslagen alle afdelingen treffen. De hoogste lonen zitten in elk geval bij de medewerkers in sales en bij de ingenieurs.

Detail: In verband met dat laatste circuleerden er op sociale media het voorbije weekend foto’s van twee data-ingenieurs die met hun kartonnen doos het Twitter gebouw verlieten. Het bleek een succesvolle meme, een internetgrap dus, die niet alle media meteen door hadden.

Mastodon

Intussen lijken ook gebruikers van Twitter zich zorgen te maken over de toekomst van het platform en hoe ver de nieuwe eigenaar de vrijheid van meningsuiting gaat stretchen. Het lijkt niet echt toevallig dat het sociale netwerk Mastodon de voorbije dagen meer bezoekers telde. Het van oorsprong Duitse Mastodon werd in 2016 opgericht en is net als Twitter een microblogging-platform in een open-source systeem. Het werkt weliswaar met gedecentraliseerde servers die er hun eigen gedragsregels op na houden. Een beetje het systeem van aparte praatgroepen. Zondag liet Mastodon via Twitter weten dat er zich zeventigduizend nieuwe gebruikers hadden aangemeld. Op Mastodon zelf zei oprichter Eugen Rochko dat zijn werkdagen nog nooit zo lang geweest waren als de voorbije dagen.

Intussen blijft het nog onduidelijk waar Musk naartoe wil met zijn moderatie op Twitter. Daarover gaf hij de jongste tijd ondubbelzinnige en tegenstrijdige signalen. In een bericht aan adverteerders verzekerde hij dat Twitter absoluut geen ‘alles-mag-hel’ zal worden: hij zal het keurig houden. Volgens The Washington Post was ook die moderatie een belangrijk onderdeel van het intense overleg van vorig weekend.