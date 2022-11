Oktobermaand was de warmste ooit in ons land

Wat in de lucht hing, blijkt nu ook uit de cijfers. Met 14,4 graden was oktober 2022 even warm als oktober 2001, de recordmaand.

Met de 25,5 graden Celsius die de thermometer zaterdag in Ukkel optekende, hadden we al een dagrecord. Nooit eerder klom het kwik zo hoog op een 29ste oktober. Een dag eerder werd ook al het dagrecord gebroken, met de warmste 28 oktober sinds de start van de metingen in ons land in 1833. Om 13 uur was het 22,2 graden in Ukkel.

Nu de maand oktober erop zit, blijkt dat ook de maandcijfers uitzonderlijk hoog waren. Het KMI noteerde een gemiddelde temperatuur van 14,4 graden. Daarmee evenaren we deze maand het record van 2001.

De afgelopen tien jaar was het in oktober gemiddeld 12,2 graden. Dat is maar liefst 3 graden Celsius warmer dan wat in de negentiende eeuw gemiddeld in Ukkel gemeten werd, toen het in een gemiddelde oktobermaand 9,2 graden was. ­Oktober is geen uitzonderlijke maand, zo leren de historische ­cijfers: in alle seizoenen lag de temperatuur in de laatste tien jaar 2 à 3 graden hoger dan in de vorige eeuw. Meer concreet: sinds het begin van de metingen lag alleen in 2006, 2005 én 1921 de gemiddelde temperatuur in de oktobermaand op 14 graden of meer.

Hamvraag is natuurlijk nu het maar de vraag hoe lang dit oktoberrecord als record in de tabellen blijft staan. De voorspellingen zijn namelijk helder: de aarde, en dus ook ons land, zal nog meer opwarmen. Vorig weekend zei Philippe Huybrechts, die klimatologie doceert aan de VUB, daarover in deze krant: ‘De meeste modellen geven voor West-Europa aan dat de opwarming dezelfde trend aanhoudt als de afgelopen decennia. Voor België zou de stijging iets lager liggen dan de extra 0,4 graad per tien jaar die er sinds 1980 bijkwamen.’