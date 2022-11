Zo omschrijft Bono zijn leven: als ‘een ontdekkingstocht van constant druppelen’. Telkens hij een nieuw inzicht heeft, wil hij het gebruiken om zijn muziek of de wereld zelf te verbeteren. Over dat proces vertelt hij in Surrender, een erg openhartige biografie.

Zelfvertrouwen is een kostbaar goed. Toen Bono Vox in de zomer van 1982, vroeg in de namiddag nog, in de geluidstoren van het podium van Rock Torhout klom, dachten we allemaal dat die baldadige Ier er ...