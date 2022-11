WK turnen: Luka Van den Keybus haalt allroundfinale

Luka Van den Keybus heeft zich maandag kunnen plaatsen voor de allroundfinale op het WK turnen in Liverpool. Van den Keybus eindigde in de kwalificaties als 22e. Het Belgische team, met naast Van den Keybus ook Takumi Onoshima, Noah Kuavita en Maxime Gentges, werd zestiende en gaat niet naar de finale.

De top 24 individueel plaatste zich voor de allroundfinale van vrijdag. De 79,799 punten van Van den Keybus volstonden voor een 22e plaats en kwalificatie. Noah Kuavita werd 43e met 77,365 punten, Takumi Onoshima 44e met 76,930 punten en Maxime Gentges 51e met 75,931 punten.

Een toestelfinale zat er niet in voor de Belgen. Hiervoor was een topachtnotering in een onderdeel nodig.

Ook een plek in de teamfinale van woensdag bleef uit. De Belgen eindigden met 237,228 punten en een 16e plaats op 24 landen. Ze deden daarmee twee plaatsjes beter dan op het vorige WK, in 2019. De acht landen met de beste teamscore in de kwalificaties verzekerden zich van een finale en van een ticket voor het pre-olympisch wereldkampioenschap in Antwerpen volgend jaar.

Luka Van den Keybus in actie op de brug met gelijke leggers. Foto: BELGA

Zondag eindigden de Belgische vrouwen als elfde in de kwalificaties. Nina Derwael plaatste zich wel voor de finale op de brug met ongelijke leggers. Lisa Vaelen verzekerde zich van de allroundfinale en de finale op de sprong.