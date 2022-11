Nederlandse auto onderschept in Deurne, twee inzittenden opgepakt

In de Van Steenlandstraat in Deurne heeft de politie maandagavond een verdachte wagen onderschept. In het voertuig zou explosief materiaal aangetroffen zijn, ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Twee inzittenden werden opgepakt.

Het snelleresponsteam van de politiezone Antwerpen kon de Volkswagen Polo met twee inzittenden maandagavond onderscheppen in de Van Steenlandstraat in Deurne. De auto met Nederlandse nummerplaten kwam in beeld in een lopend onderzoek van de federale gerechtelijke politie naar aan het drugsmilieu gelinkt geweld. ‘De twee inzittenden werden gearresteerd’, bevestigt parketwoordvoerster Kato Belmans. Ze zijn meegenomen voor verhoor.

Politie en parket kunnen voorlopig nog niet veel kwijt over wat er juist in de wagen werd gevonden maar vermits ontmijningsdienst Dovo opgeroepen werd, gaat het allicht om explosief materiaal. Na onderzoek van de auto namen de ontmijners het explosief mee. De politie stelde tijdens de interventie een perimeter in.