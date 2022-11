Eerst nog kans op regen, later overal droog

Dinsdagochtend is er nog kans op wat regen of enkele buien in het oosten, maar vrij snel wordt het overal droog. De opklaringen die ’s ochtends al aanwezig zijn in het centrum, breiden zich overdag uit naar de andere streken. Op het einde van de namiddag komen er meer wolken opzetten vanuit het westen, maar blijft het wellicht nog overwegend droog tot de avond, meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 11 of 12 graden in de Hoge Ardennen en 15 of 16 graden in het centrum. De wind is matig tot vrij krachtig en aan de kust soms krachtig uit zuidwest tot zuidzuidwest. Rukwinden tussen 50 en 60 km/uur zijn mogelijk. Door de krachtige wind is het nummer 1722 voor stormschade en wateroverlast geactiveerd.

Dinsdagavond is het wisselend tot zwaarbewolkt met regen of buien vanuit het westen. Deze neerslag trekt dinsdagnacht verder oostwaarts door België, maar verliest snel aan intensiteit. De minima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 11 graden in het centrum. De zuidwestenwind waait matig of eerst soms nog vrij krachtig. Aan zee is de wind vrij krachtig tot soms krachtig. Rukwinden tot 55 km/uur zijn mogelijk.

Woensdag begint de dag met wolkenvelden en opklaringen en nog enkele buien. Het wordt echter snel droog met brede opklaringen in het westen en het centrum. Ten zuiden van Samber en Maas verwachten we meer stapelwolken. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 of 15 graden in Vlaanderen. De wind is matig en aan zee soms vrij krachtig uit zuidwest. In de voormiddag kunnen er nog rukwinden tot 50 km/uur voorkomen.