Podcast | Na de brand van Moria: waarom hield België zijn belofte niet?

In september 2020 ging het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in vlammen op. Duizenden asielzoekers die er soms al jaren vastzaten, moesten in allerijl worden geëvacueerd. Ons land engageerde zich toen om 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers op te vangen. Maar twee jaar later blijkt daar niet veel van in huis gekomen. Waarom is België z’n engagement niet nagekomen?