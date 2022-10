Britse Minister van Binnenlandse Zaken onder vuur voor gebruik privémail

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman is opnieuw onder druk komen te staan. De Conservatieve politica gaf maandag toe in zes gevallen e-mails van haar professioneel naar haar privéadres te hebben doorgestuurd.

De Conservatieve politica, die amper twee weken geleden nog ontslag nam vanwege het openbaar maken van geheime documenten aan onbevoegden, staat onder druk vanwege het overtreden van de veiligheidsvoorschriften en het omgaan met het grote aantal bootmigranten in het Kanaal.

Het aftreden van Braverman versnelde de val van voormalig premier Liz Truss. Ondanks het overtreden van de veiligheidsvoorschriften benoemde de nieuwe premier Rishi Sunak haar opnieuw op Binnenlandse Zaken. De minister is nog steeds een controversieel figuur in het land, vooral vanwege haar harde optreden tegen migranten die het Kanaal willen oversteken.

Met name de situatie in een helemaal overvolle accommodatie voor de eerste opvang van migranten in het graafschap Kent veroorzaakte nieuwe kritiek op de minister van Binnenlandse Zaken. Roger Gale, parlementslid van de Conservatieve Partij van Braverman, beschuldigde de regering ervan de situatie mogelijk met opzet te hebben veroorzaakt. In de accommodatie die is voorzien voor 1.600 mensen, worden nu 4.000 migranten gehuisvest omdat de overheid had geweigerd voldoende kamers in hotels te boeken.

Braverman verwierp de beschuldigingen in het parlement en beschuldigde de oppositie van politieke spelletjes. ‘Het Britse volk heeft het recht om te weten wie het ernstig meent de invasie van onze zuidkust te stoppen en wie niet’, zei ze. Lang niet alle migranten zijn vluchtelingen in nood, beklemtoonde Braverman.

De politica heeft de oorlog verklaard aan de illegale binnenkomst van mensen in kleine bootjes over het Kanaal. Alleen al dit jaar bereikten bijna 40.000 mensen Groot-Brittannië op die manier - aanzienlijk meer dan in 2021.