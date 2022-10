25-jarige zoon van acteur Tim Roth overleden

De Britse muzikant Cormac Roth, de zoon van acteur Tim Roth, is op 16 oktober overleden op 25-jarige leeftijd. Dat melden Britse media maandag.

‘Hoe wild hij ook was, Cormac was de belichaming van vriendelijkheid. Een zachte ziel die zoveel geluk en hoop bracht voor zijn naasten’, luidt het in een mededeling die verspreid is door zijn ouders Tim en Nikki Roth en zijn broer Hunter. ‘Hij is vredig in de armen van zijn familie overleden. We zullen hem overal mee naartoe nemen.’

De twintiger was een gitarist, componist en producer. Op Instagram schreef hij eerder dit jaar dat artsen kanker hadden vastgesteld bij hem. ‘Mijn liefde voor het maken van muziek is niet weg’, liet hij toen weten. ‘Zorg ervoor dat je de dingen doet waar je van houdt. Het leven is kort, het is chaos. En je weet nooit wanneer jij aan de beurt bent.’

In zijn laatste bericht op instagram bedankte Cormac zijn volgers voor hun steun. “Je kan niet altijd jouw lot kiezen. Je kan niet altijd jouw toekomst kiezen. Het leven is veel te kort”, liet hij weten aan zijn fans.