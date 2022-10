Opnieuw wereldwijde storing op Instagram

Er lijkt opnieuw een wereldwijde storing te zijn op Instagram. Veel gebruikers melden dat hun account opgeschort werd en ze niet meer kunnen aanmelden.

Getroffen gebruikers melden dat ze niet meer kunnen aanmelden op hun Instagramprofiel. Ze krijgen de melding dat hun account vandaag opgeschort is en ze dertig dagen tijd krijgen om aan te geven dat ze het oneens zijn met dit besluit. Instagram geeft aan dat het account in kwestie in strijd zou zijn met de richtlijnen.

Op Twitter posten Instagramgebruikers van over de hele wereld dat ze van Instagram gegooid zijn. Op de Belgische site allestoringen.be werden rond 15.00u meer dan 900 meldingen van een storing gemaakt. Influencers melden dat ze plots duizenden volgers kwijt zijn. Radiopresentator Sam De Bruyn zag zijn volgersaantal dalen met 800.

‘We zijn ons ervan bewust dat een aantal van jullie problemen hebben om toegang te krijgen tot jullie account’, reageerde Instagram. ‘We bekijken het en we verontschuldigen ons voor het ongemak.’

Het is niet duidelijk wanneer de problemen verholpen zullen zijn. Het is ook niet duidelijk hoeveel gebruikers hier last van hebben.

Instagram maakt deel uit van de groep Meta, net als Facebook en WhatsApp. Vorige week waren er nog grote problemen bij WhatsApp.