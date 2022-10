Waarom het soms zo moeilijk is om op een vrije dag alleen maar uw zin te doen

Stel: u hebt een dag vrij, in deze allerheiligenweek niet ondenkbeeldig. Wat doet u? De dingen die u wilt doen of de dingen die u moet doen? Of komen de dingen die u moet doen spoken, zodat u de dingen die u wilt doen niet durft te doen?

Hoera, een dagje vrij! Dagen op voorhand kijk ik er al naar uit, ik maak plannen bij de vleet: wat kan ik die dag allemaal niet doen? Tientallen leuke dingen kan ik bedenken waar ik anders maar weinig tijd voor heb: heerlijk gaan zwemmen in een mooi zwembad, uren aan een stuk doorlezen in een goed boek, een lange wandeltocht maken, lekker gaan shoppen in mijn eentje, rondstruinen in een stad waar ik niet vaak kom, een nieuw muziekstuk inoefenen, gaan uitwaaien aan zee. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Genieten van een vrije dag begint al bij de voorpret die ik heb bij het maken van de plannen.

Maar tussen droom en daad staan altijd praktische bezwaren. Want de lijst met dingen die ik zou moeten doen en wegens tijdgebrek of uitstelgedrag al te lang heb laten aanmodderen, is steevast nog een eind langer: eindelijk die berg strijkgoed eens wegwerken, de kelder opruimen, naar het containerpark gaan, het tuinhuis beitsen, achter de veren van de klusjesman zitten die al wekenlang verstoppertje speelt, die overtollige stapels boeken sorteren en beslissen wat weg mag en wat niet, grote schoonmaak houden in de keukenkasten, de eeuwige rommel opruimen in huis, vervelende administratieve klussen doen, die schoenen met de kapotte rits eindelijk eens naar de schoenmaker brengen.

Foto: getty

Mijn vrije dag is nog niet aangebroken en ik ben al in een tweestrijd verwikkeld: kies ik voor zelfzuchtig luiwammesen of voor plichtsbesef? Wat ik ook kies, ongemakkelijkheid is mijn deel: kies ik voor luilekkerland, dan voel ik me schuldig omdat er ergens een stemmetje in mij zegt dat ik ál mijn tijd nuttig moet besteden. Kies ik voor plichtsbesef, dan voel ik me verongelijkt omdat ik ook nooit eens tijd heb voor mezelf. Zelfbeklag is geen mooie eigenschap, ik weet het, maar het is sterker dan mezelf. Ik hoor u ook al zeggen dat het een luxeprobleem is: als ik niet vrij zou nemen, zou ik niet voor dat soort dilemma’s komen te staan. Ook al waar. Maar zo plichtbewust ben ik nu ook weer niet dat ik mijn vrije dagen zomaar wil opgeven.

Diepe spijt

Ik neem me ook altijd voor om vroeg op te staan, zodat ik veel gedaan krijg en ’s avonds tevreden kan terugblikken op een aangename en/of nuttig bestede vrije dag. Maar de to-dolijstjes die ik in mijn hoofd heb opgesteld, zijn zo uitgebreid dat ik verlamd door keuzestress in bed blijf liggen. En vervolgens de voormiddag besluiteloos doorbreng. Een beetje krantlezen hier, wat telefoonscrollen daar, en voor ik het weet is het middag – het moment waarop ik tegen mezelf zeg: kom op, je gaat die kostbare vrije dag toch niet verlummelen, en eindelijk in actie kom. Maar door de verloren uren en doordat het to-dolijstje in mijn hoofd sowieso langer is dan wat haalbaar is in een dag, blijf ik ’s avonds achter met het gevoel dat ik minder uit mijn dag heb gehaald dan ik had gekund. Daar kan ik echt diepe spijt over hebben.

Aan een protestants arbeidsethos kan het in mijn geval niet liggen, maar het is wel een soort rendementsdenken waarvan ik graag af zou willen, omdat het mijn vrije tijd vergalt. Misschien heeft het ook iets te maken met een gevoel van stuurloosheid zodra ik uit de dagelijkse ratrace en de deadlinestress stap, alsof ik plots in een vacuüm rondzweef en geen houvast meer heb, geen idee heb wat ik aan moet met de vrijgekomen tijd. Alsof ik het zalige nietsdoen ben verleerd omdat er altijd een planner met een agenda in mijn hoofd rondloopt, terwijl ik als kind een expert in dagdromen was. Dat is iets wat ik graag dringend weer onder de knie zou krijgen.

Heeft u daar ook last van, beste lezer? Of kunt u zich probleemloos overgeven aan het relaxte leven? En zo ja: hoe doet u dat dan? Ik zou het dolgraag weten. Mail ons!