Sihame El Kaouakibi zal eindelijk antwoorden op die ene vraag: croissant of baguette?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Lula

De rode kameraden kunnen met hun blijdschap geen blijf, nu Luiz Inácio Lula da Silva (77) de huidige president van Brazilië Jair Bolsonaro (67) heeft verslagen bij de stembusgang. De sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement feliciteerde Lula da Silva meteen op Twitter, waarna federaal parlementslid Joris Vandenbroucke van Vooruit prompt het bericht deelde. ‘Rode president voor groene long van de wereld,’ zo jubelde Vandenbroucke. Alleen de Russische president Vladimir Poetin was naar schatting nóg sneller met zijn felicitaties.

Foto: rr

Meer Lula

‘Parabéns companeirho!’ Vlaams parlementslid Maxim Veys (Vooruit) haalde zijn beste Portugees boven om het nieuws te vieren. Maar de Lula-fans zijn niet alleen bij de Vlaamse socialisten te vinden. Ook CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer juicht de overwinning van Lula toe. ‘Lula wint de presidentsverkiezingen. Hoopvol. Voor Brazilië, Braziliaanse LGBT-personen, voor het Amazonewoud. En met dat laatste ook hoopvol voor klimaat en hele wereld.’

Croissant of baguette?

Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi is weer actief op Instagram. Ze beantwoordt er ‘de golf van vragen’ die ze de voorbije weken kreeg na de opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid en haar veelbesproken terugkeer naar het parlement. Onder andere: hoe was het om terug in het parlement te zijn. Maar ook: eet je het liefst croissants of een baguette? Wat zou je doen mocht je vijf jaar terug kunnen in de tijd? En ook: hoe vul jij je dagen nu? Pertinente vragen dus, waar El Kaouakibi de komende dagen en weken een antwoord op belooft!

Foto: rr

Sociale crematie

Timing is veel in de politiek, en dus grijpt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) Allerheiligen aan om de invoering van een sociaal tarief voor crematies te bepleiten – drie op vier overledenen worden ondertussen al gecremeerd. De tarieven voor een crematie liggen gemiddeld tussen 500 en 540 euro, zo ontdekte Schryvers, maar die zouden kunnen verhogen door de stijgende energieprijzen. Hier en daar rekenen crematoria wel lagere prijzen aan wanneer de kosten worden gedragen door het OCMW, maar Schryvers wil een duidelijker kader. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) laat aan het persagentschap Belga weten dat het tot de autonomie van de intercommunale behoort om het sociaal tarief ook uit te breiden naar andere crematies dan degene die gebeuren op kosten van het OCMW. Maar de liberale minister vindt het wel goed dat het debat over een uitbreiding van het sociaal tarief wordt gevoerd.