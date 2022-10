KV Oostende zet trainer Yves Vanderhaeghe aan de deur

Yves Vanderhaeghe is niet langer trainer van KV Oostende. Als opvolger denkt Oostende aan Dominik Thalhammer, die eerder dit seizoen ontslagen werd bij Cercle Brugge.

KVO-voorzitter Gauthier Ganaye annuleerde gisteren de maandagtraining en grijpt in na de 14 op 45. Nochtans vocht Oostende zaterdag tegen Club Brugge nog even terug tot 2–2 om dan finaal met 4–2 te verliezen. Maar Vanderhaeghe en Ganaye zitten niet meer op dezelfde lijn.

Er was discussie over het feit dat de coach in Jan Breydel spits Thierry Ambrose niet aan de aftrap bracht, omdat hij dan een vijfde gele kaart en schorsing tegen Kortrijk riskeerde. Er was ook al gekissebis omdat op Antwerp ook veel van Ganayes transfers in de ploeg werden gedropt die volgens de staf niet genoeg renderen. De spelers zijn van plan om individueel te trainen zonder coach.

De club staat na vijftien speeldagen op een veertiende plaats. Twee weken geleden werd de degradatietopper tegen Zulte Waregem gewonnen en dit weekend was er dus een (logische) nederlaag bij Club Brugge. Volgend weekend volgt alweer een degradatietopper tegen KV Kortrijk.

Seraing

Ook Seraing zet zijn trainer, José Jeunechamps, aan de deur, daags na de 1–2-nederlaag tegen Union. De voetbalclub staat met 11 op 45 op de zeventiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. Jean-Sébastien Legros, assistent van Jeunechamps, wordt gepromoveerd en moet de club in de hoogste klasse houden.