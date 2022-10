Miljoenenschikking voor foutief veroordeelde mannen voor moord op Malcolm X

Twee mannen krijgen samen een schadevergoeding van 36,2 miljoen euro omdat ze in de jaren 60 onterecht werden veroordeeld voor de moord op activist Malcolm X. Voor een van hen komt de erkenning postuum.

Muhammad Aziz en Khalil Islam krijgen samen 36,2 miljoen euro omdat ze twintig jaar lang onterecht vastzaten voor de moord op Malcolm X. De stad New York betaalt 26 miljoen euro, de staat New York betaalt de rest. ‘Deze schadevergoeding moet iets proberen goed te maken voor individuen die decennialang onterecht in de gevangenis zaten en vals beschuldigd werden van de moord op een iconisch figuur’, zegt Nick Paolucci van de juridische dienst van de stad New York.

De intussen 84-jarige Muhammad Aziz had 40,2 miljoen euro geëist, net zoals de familie van de reeds overleden Islam. Hij stierf in 2009 op 79-jarige leeftijd.

In november 2021 werden de twee al vrijgesproken voor de feiten, omdat het onderzoek destijds niet correct werd gevoerd. Ze werden geïntimideerd en legden zo foutieve verklaringen af. Elementen die in hun voordeel spraken, werden uit het dossier geschrapt. Een derde man die wel bekende, had altijd al gezegd dat Aziz en Islam niets met de moord te maken hadden.

Malcolm X in 1963 Foto: AP

Na een veroordeling in 1966, moesten beide heren naar de gevangenis. In de jaren 80 kwamen ze vrij onder voorwaarden.

Malcolm X werd doodgeschoten op 21 februari 1965 toen hij een toespraak wilde houden in New York. Hij stond bekend als een felle activist die opkwam voor de zwarte Amerikanen. Daarbij schuwde X het geweld niet. Het motief voor de moord is nooit opgehelderd. Allicht had zijn conflict met ‘Nation of Islam’, de organisatie waarmee hij bekend werd, iets met zijn dood te maken.