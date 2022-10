Illustratrice maakt tekeningen bij soundtrack van het Iraanse protest

Shabnam Adiban, een grafisch designer en illustratrice, heeft een reeks tekeningen gemaakt op ‘Baraye’, het lied van de Iraanse zanger Shervin Hajipour dat uitgroeide tot het geluid van de demonstraties in Iran.

‘Wanneer Shervins lied uitkwam, kon ik er niet naar luisteren omdat mijn brein gevuld was met de duizenden droevige beelden die hem te veel werden’, schrijft de in Canada wonende Adiban op Instagram.

De vrouw besloot de tekst van het lied uit te tekenen. Het resultaat is een video waarin de tekeningen verschijnen naarmate je verder inzoomt. Zo zit in iedere illustratie de volgende tekening verstopt. Pas tegen het einde van het lied zoomt Adiban uit, om zo opnieuw bij het eerste beeld te eindigen.

De video waarin Adiban de tekeningen toont, is ondertussen al 1,5 miljoen keer bekeken op sociale media. De vrouw wordt geprezen om de mooie illustraties. Enkele bekende mensen van Iraanse afkomst reageerden vol lof op de video: ‘Verbazingwekkend’, schreef de Iraans-Amerikaanse actrice Sepideh Moafi.

• De man die de soundtrack van het Iraanse protest maakte

Tweets van jongeren

Op ‘Baraye’ bundelde Shervin Hajipour verschillende tweets van jongeren die opsomden waarom ze op straat moesten komen. Zo zingt Hajipour onder andere over de grote armoede in Iran, de hoge mate van economische staatsinmenging en het verbod om op straat te dansen of om een hond in het park uit te laten.

De zanger werd eind september, kort na het viraal gaan van het lied, gearresteerd. Ondertussen werd Hajipour op borgtocht vrijgelaten.