Rotsblok stort neer op hotel op Kreta

Op het Griekse eiland Kreta is zondag na een aardverschuiving een rotsblok neergestort op een hotel. Een toeriste is omgekomen.

Een Sloveense vrouw (45) en haar negenjarige zoon raakten bedolven onder het puin toen het rotsblok zondagochtend vroeg op hun kamer landde.

Twee kamers van het kusthotel Markos Studios werden volledig verwoest. Ruim vijftig brandweerlieden rukten uit: ze wisten de jongen – na ruim een uur zoeken – zwaargewond maar levend vanonder het puin te halen. Zijn moeder werd dood teruggevonden.

De 51-jarige echtgenoot van het slachtoffer lag in een andere kamer, en was ongedeerd. Het gezin zou zondag vertrekken uit het hotel in Agia Fotia, in het zuidoosten van het eiland.