Overleden fietser gevonden aan Noorderterras in Antwerpen

Op de Plantinkaai in Antwerpen, ter hoogte van het Noorderterras, is zondagavond een fietser dood aangetroffen.

De man kwam kort na 20 uur ten val. Een MUG-team kwam ter plaatse en startte de reanimatie, maar er kon geen hulp meer baten.

Kwaad opzet wordt uitgesloten door de politie, al zal de wetsdokter wel een autopsie uitvoeren. De politie vermoedt dat de fietser ongelukkig ten val is gekomen, of dat hij viel nadat hij onwel is geworden.

‘Het is nog niet duidelijk of de val de oorzaak of het gevolg was van het overlijden’, zegt de Antwerpse politie. Volgens de eerste vaststellingen zouden er geen andere partijen betrokken zijn, dat wordt nog verder onderzocht.