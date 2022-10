Inflatie in eurozone stijgt naar nieuw record

De inflatie in de eurozone is in de maand oktober gestegen naar 10,7 procent op jaarbasis en heeft daarmee een nieuwe recordhoogte bereikt. Dat blijkt maandag uit een flashraming van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In september lag de inflatie op jaarbasis nog op 9,9 procent. Maar door een verdere versnelling de voorbije maand stijgt dat cijfer nu dus tot boven de 10 procent. Vooral de energieprijzen (+41,9 procent) en de prijzen voor voedsel, alcohol en tabak (+13,1 procent) stuwen de inflatie.

Het inflatiecijfer in de eurozone heeft zijn hoogste niveau bereikt sinds de invoering van de euro. Het cijfer ligt ook hoger dan de 10,3 procent die analisten hadden verwacht.

In België bedroeg de inflatie volgens Eurostat 13,1 procent. De Europese dienst hanteert een andere berekeningswijze dan het Belgische statistiekbureau Statbel, dat vrijdag het inflatiecijfer voor oktober nog op 12,27 procent raamde.

Verder bracht Eurostat ook cijfers naar buiten over de economische groei in de eurozone. In het derde kwartaal bedroeg de economische groei 0,2 procent. Dat is erg laag, al hadden experts nog slechtere cijfers verwacht.