De unieke Halloweendecoratie van een huis in de Amerikaanse staat Illinois gaat viraal op Tiktok. Het decor is gebaseerd op Netflix-serie Stranger things.

Een koppel uit Plainfield, in de Amerikaanse staat Illinois, heeft voor hun jaarlijkse Halloweendecoratie inspiratie gehaald bij Netflix-serie Stranger things. Op Tiktok-kanaal Horrorprops is te zien hoe hun voortuin in de stijl van de populaire sciencefictionserie gedecoreerd werd. Ondertussen gaan video’s van het decor viraal op Tiktok.

Het koppel is begin augustus aan de eerste voorbereidingen begonnen. Ze bouwden zo’n 1.500 uur aan het decor.

Zwevende pop

Het huis werd compleet ondergedompeld in de onderwereld van Upside down, dat is het griezelige parallelle universum in de reeks. Ook het graf van Billy, een bekend personage uit de reeks, is in de voortuin te zien.

Het uithangbord van het spektakel is een pop die boven de oprit van het huis lijkt te zweven. Met het schouwspel brengt het koppel een hommage aan een van de bekendste scènes ­­– het gevecht tussen Max en slechterik Vecna – uit het vierde seizoen van de reeks.

Klachten

Niet alle buurtbewoners zijn fan van het spektakel: zo maakten sommigen zich zorgen over de veiligheid. Na enkele klachten werd het decor in het eerste openingsweekend, begin oktober, abrupt gesloten. Ondertussen gaf het gemeentebestuur zijn zegen en kunnen kijklustigen het spektakel opnieuw bekijken, zo schrijven lokale media.