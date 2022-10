Romelu Lukaku opnieuw aan de kant met blessure

Romelu Lukaku is opnieuw buiten strijd met een blessure. Dat meldt Inter maandag. Opnieuw slecht nieuws voor de Rode Duivels op amper drie weken van het WK.

De Rode Duivel maakte afgelopen donderdag zijn wederoptreden na twee maanden afwezigheid. Lukaku scoorde ook meteen in de Champions League-wedstrijd tegen Viktoria Plzen. De Italiaanse media waren lyrisch en zaterdag viel Lukaku opnieuw in bij de Nerazzurri, tegen Sampdoria. Maar de tegenslagen zijn nog niet voorbij. Inter meldde maandag dat Lukaku een dijblessure heeft opgelopen en voorlopig aan de kant moet blijven. Hij mist normaal sowieso de Europese partij tegen Bayern en de clash met Juventus.

Voor de Rode Duivels is dit een tegenvaller in aanloop naar de wereldbeker in Qatar, die over drie weken begint. De Rode Duivels rekenen meer dan ooit op een fitte topschutter (68 goals in 102 interlands). De Belgen spelen op 23 november hun eerste groepswedstrijd tegen Canada. Daarna volgen duels met Marokko (27 november) en vicewereldkampioen Kroatië (1 december).