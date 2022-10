Er zijn beelden naar buiten gebracht waarop te zien is hoe de Oekraïners de Russische Zwarte Zee-vloot bestoken. Net voor een drone de genadeslag lijkt te gaan geven aan het vlaggenschip, valt het beeld uit.

Is de Admiraal Marakov, het vlaggenschip van de Russen op de Zwarte Zee, uitgeschakeld? Beelden van GeoLocation, een vrijwilligersinitiatief dat de oorlog zo goed mogelijk in kaart wil brengen, suggereren alvast van wel.

Op de beelden is te zien hoe een kamikazedrone richting het vlaggenschip vaart. Net voor de zeedrone het schip bereikt en de genadeslag moet toebrengen, stopt de camera met draaien. Verder is te zien hoe een rakettenregen de vloot opjaagt. Zowel vanuit de lucht als in het water worden daarvoor drones ingezet. In totaal zouden drie schepen getroffen zijn. De aanval zou zaterdag hebben plaatsgevonden.

‘Brits denkwerk’

Rusland maakt alleen melding van ‘minieme schade aan een mijnenveger’. Raketaanvallen op verschillende Oekraïense steden op maandagmorgen voeden alvast de speculaties dat de droneaanvallen van afgelopen zaterdag een succes waren en dat Moskou daarom vergeldingsacties uitvoert. Oekraïne heeft nog niet officieel gereageerd, maar de presidentiële administratie hint wel op betrokkenheid.

Rusland zegt dat Oekraïne tijdens de aanval negen luchtdrones en zeven maritieme drones inzette. Het meent verder dat het de Oekraïense zeedrones heeft onderzocht. Op basis van hun onderzoek beweren ze dat die met Canadese navigatietechnologie werken. Voorts beschuldigt Rusland het Verenigd Koninkrijk van het denkwerk achter de aanval. Londen ontkent dat.

Moskva

De Admiraal Marakov is 124 meter lang en is een van de modernste schepen van de Russen. In 2017 nam het leger het fregat in gebruik. Zijn thuishaven is Sebastopol, de belangrijkste havenstad op de Krim. De aanvallen zouden dan ook daar gebeurd zijn. De Admiraal Marakov heeft Kalibr-kruisraketten aan boord. Daarmee bestookt het met regelmaat Oekraïense steden.

Het schip is sinds april het vlaggenschip op de Zwarte Zee. Het moest toen die topfunctie overnemen van de iconische Moskva, die door de Oekraïners tot zinken werd gebracht.