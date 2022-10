Diesel wordt opnieuw duurder

De maximumprijs voor diesel gaat dinsdag opnieuw omhoog. De maximumprijs voor een liter diesel (B7) wordt met 3,1 eurocent opgetrokken tot 2,194 euro. Dat blijkt uit een mededeling van de FOD Economie.

De maximumprijs voor benzine 95 (E10) stijgt met 2,3 eurocent tot 1,911 euro per liter. Benzine 98 (E5) wordt dan weer iets goedkoper: voortaan wordt aan de pomp nog maximaal 2,124 euro per liter betaald (-0,6 eurocent). Stookolie (50S) wordt bij bestellingen vanaf 2.000 liter 1,25 eurocent per liter goedkoper. De nieuwe maximumprijs bedraagt vanaf dinsdag 1,4013 euro per liter.

De nieuwe prijzen zijn een gevolg van de prijsschommelingen van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. Ook de omschakeling van de zomer- naar de winterkwaliteit voor de biocomponent FAME in diesel speelt volgens de FOD Economie een rol.