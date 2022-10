Thunberg noemt klimaattop in Egypte een mogelijkheid ‘voor greenwashing, leugens en bedrog’

Klimaatactiviste Greta Thunberg gaat niet naar de COP 27 in Egypte. Ze zegt dat het er voor activisten moeilijk zal worden om hun stem te laten horen.

‘Het wordt gehouden in een paradijs voor toeristen in een land dat mensenrechten schendt.’ De 19-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg is niet mals voor de VN-klimaattop die over enkele dagen van start gaat in het Egyptische Sjarm El-Sjeikh. Ze maakte die opmerkingen tijdens de boekvoorstelling van haar Klimaatboek in Londen.

Volgens haar wordt de COP 27 een mogelijkheid voor ‘greenwashing, leugens en bedrog’ door ‘mensen met macht’. Door de strenge aanpak van protesten in het land, vreest ze dat activisten er weinig impact zullen hebben. Daarom zal ze ook zelf niet afzakken naar de top.

Thunberg reageerde er ook op de acties van Just Stop Oil, een Britse groep klimaatactivisten die zich verzet tegen nieuwe olielicenties. Om hun boodschap duidelijk te maken, gooiden ze onder meer soep op de Zonnebloemen van Vincent van Gogh en plakten ze zich vast aan Het meisje met de parel van Johannes Vermeer. ‘Mensen zoeken nieuwe methodes omdat we beseffen dat tot nu toe nog niets werkte. Dat er nieuwe soorten acties zijn, is niet verrassend.’