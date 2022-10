Dag start bewolkt, later geleidelijk meer zon

De dag begint maandag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met hier en daar nevel of mist en kans op wat lokale regen in het centrum van het land. In de namiddag wordt het overal droog met geleidelijk meer zon vanaf het zuiden.

De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 19 of lokaal 20 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten, meldt het KMI.

Maandagavond is het nog droog met brede opklaringen. Volgende nacht trekt een storing vanaf het zuidwesten over het land en wordt het zwaarbewolkt met regen of lokaal felle buien. De minima liggen tussen 9 en 14 graden. De wind waait eerst nog matig uit zuidoost maar neemt geleidelijk toe naar vrij krachtig tot krachtig in het binnenland en krachtig tot zeer krachtig aan zee, terwijl hij ruimt naar zuidzuidwest. Tegen het eind van de nacht kunnen de rukwinden oplopen tot rond 70 km/uur.

Dinsdagmorgen is er nog veel bewolking en valt hier en daar een bui. In centrum en het zuidoosten van het land wordt het in de loop van de voormiddag droog en verschijnen er opklaringen. In het noordwesten wordt het ook even droog maar in de namiddag volgen opnieuw buien vanaf het zuidwesten.

De maxima liggen tussen 11 en 14 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 15 en 17 graden elders. De wind waait aanvankelijk vrij krachtig tot lokaal krachtig uit zuidzuidwest met rukwinden die rukwinden tot 70 à 80 km/uur. In de loop van de namiddag neemt de wind wat in kracht af.