Antwerp heeft z’n tanden stuk gebeten op een stug Charleroi. De Zebra’s hadden na het ontslag van Edward Still geen nieuwe coach nodig om met 1-0 te winnen van de Great Old. Antwerp heeft zo vier van z’n laatste zes wedstrijden verloren en ziet competitieleider Genk uitlopen tot zeven punten.

Antwerp keek zondagavond met de Zebra’s een gewond dier in de ogen. Altijd gevaarlijk. Charleroi nam vorig weekend immers afscheid van hun T1 Edward Still na de 4-1-pandoering tegen Cercle Brugge. ‘We zijn geraakt door het vertrek van Edward Still. Ik hoop dat iedereen vandaag vecht voor het collectief’, sprak T1-ad interim Frank Defays daarom voor de aftrap. Charleroi kon nog niet winnen in oktober en moest zich herpakken.

Iets wat ook gold voor uitdager Antwerp, dat vorige week nog de felbevochten topper tegen competitieleider Racing Genk in eigen huis verloor. Antwerp-coach Mark van Bommel rekende op dezelfde elf als in de topper tegen Genk om de motor opnieuw op gang te krijgen en die kloof opnieuw te verkleinen, maar zag z’n team op een muur botsen. Defays wilde immers geen risico’s nemen en had voor een stevige organisatie gekozen.

Charleroi liet de bal aan Antwerp en stond de Great Old met vijf achterin op te wachten, terwijl aanvaller Benbouali vaak moederziel alleen op de helft van Antwerp stond. Amper 30% balbezit hadden de Carolo’s zo, maar geen kat die daarvan wakker lag want het plannetje van Defays werkte. Charleroi haalde geregeld uit op de counter en was minstens even gevaarlijk als Antwerp.

Gevaarlijk Charleroi

De hardwerkende Janssen probeerde vanop de kleine ruimte al kaatsend zijn ploegmaats te vinden en Balikwisha veroverde geregeld een bal hoog op het veld, maar bij het vervolg stond er al te vaak nog iemand van Charleroi in de weg. Een kort genomen hoekschop belandde wel op het hoofd van Ekkelenkamp, maar die kon de bal niet plaatsen. Verder waren er amper grote kansen te noteren aan Antwerpse zijde.

Intussen werd Charleroi steeds gevaarlijker op de omschakeling. Vooral de snelle Nkuba kwam er meer dan eens uit vanop rechts. Iets voorbij het halfuur luidde balverlies van De Laet op de helft van Charleroi de 1-0 in. Mbenza gaf goed mee aan Zorgane, die blind terug legde op Benbouali. De Algerijn maakte zijn eerste van het seizoen en ging daarna ostentatief Defays bedanken voor het vertrouwen. Of hoe Charleroi geen nieuwe coach nodig heeft om het tij te keren.

Stengs mist kansen

Van Bommel keek lijdzaam toe langs de zijlijn. Zijn team reageerde wel met enkele kansen voor Stengs, maar de Nederlander miste precisie. Op slag van rust lag een nieuwe balverovering van Balikwisha aan de basis van een goede Antwerpse aanval. Stengs zette een een-twee op met Janssen, die zijn landgenoot de bal knap terug gaf achter het steunbeen. Koffi pakte echter uit met een uitstekende redding op het schot van Stengs. De Nederlander had eerder al een plaatsbal naast zien zoeven.

De laatste keer dat Antwerp in de competitie op het veld van Charleroi kon winnen, dateerde al van juli 2018. Het zou toch niet opnieuw mislukken? Niet nu Charleroi pas dertiende stond in het klassement en nog niet kon winnen in oktober, toch? Wel dus, want ook in de tweede helft bleef het plan van Defays werken én toonde Stengs zich opnieuw geen killer voor doel. Ook vers bloed in de vorm van Valencia en Frey slaagde er niet in om te scoren. Janssen kwam er in het absolute slot nog het dichtst bij met een omhaal, maar Antwerp beet uiteindelijk z’n tanden stuk op het gewonde dier.

Zo krijgt stamnummer één ook onder Van Bommel die vervloekte statistiek maar niet van de tabellen. Zuur, want bij de Great Old blijven ze ongetwijfeld achter met het gevoel dat er meer in zat. Dubbel zuur zelfs voor de troepen van Van Bommel, want de kloof met competitieleider Genk, dat vrijdag al won van KV Mechelen, groeit zo tot zeven punten.