Lula da Silva verslaat Bolsonaro en wint Braziliaanse verkiezingen

Met alle stemmen geteld heeft Luiz Inácio Lula da Silva (77) zondag met een hele kleine marge de huidige president Jair Bolsonaro (67) verslagen bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen.

Lula, van de linkse Arbeiderspartij (PT), haalde 50,8 procent van de stemmen, tegen 49,2 voor de extreemrechtse Bolsonaro. Brazilië, waar stemplicht geldt, telt meer dan 156 miljoen kiezers; tussen beide kandidaten zit een verschil van nog geen twee miljoen stemmen.

‘Vandaag kiest Brazilië over het model dat het wil volgen’, zei Lula gisteren nadat hij zijn stem had uitgebracht in São Bernardo, een voorstad van São Paulo. Onder te verstaan: tussen nationalistisch en aartsconservatief, Bolsonaro, of centristisch en betrokken bij de wereld, Lula.

In de praktijk zal de voormalige vakbondsleider, die voor de derde keer president wordt en een brede coalitie opzette die van communistisch tot centrumrechts gaat, echter maar weinig marge hebben om het roer snel om te gooien. Hij zal met name moeilijke akkoorden moeten sluiten met een Congres dat bijzonder Bolsonaro-gezind is.

Het neemt niet weg: in het hele land slaakten Lula-kiezers een zucht van verlichting. Tv-zenders schakelden meteen over naar de centrale Avenida Paulista in São Paulo om beelden te tonen van jubelende Lula-aanhangers. ‘Een historische bladzijde voor de Braziliaanse democratie,’ heette het op CNN Brasil. Op officiële reacties uit zowel het kamp van Lula als dat van Bolsonaro bleef het nog wachten.

Eerder op de dag waren de stemverrichtingen overigens niet rimpelloos verlopen. Het opvallendste incident was de beslissing van de directeur-generaal van de landelijke verkeerspolitie, Silvinei Vasques, om zondagochtend her en der, en met name in Lulagezinde regio’s zoals het noordoosten, verkeerscontroles te houden.

De operatie vond plaats ondanks de van rechtswege opgelegde verplichting om het verkeer richting stembureaus vlot te laten verlopen. Op Twitter en andere sociale media verschenen massa’s filmpjes van mensen die onderweg naar hun bureau op mobiele politieposten stuitten en daardoor vertraging opliepen. Zelf had Vasques, een aanhanger van Bolsonaro, zaterdag via Instagram nog opgeroepen voor zijn kandidaat te stemmen.

Vasques’ post was gisterochtend dan wel verdwenen, het idee dat de verkeerspolitiek openlijk voor Bolsonaro opkwam en daar zelfs tijdens het stemmen de grote middelen toe had ingezet, bereikte in geen tijd de entourage van Lula. Vasques moest zich prompt bij het kiesgerechtshof verantwoorden, maar volgens de voorzitter van het hof, Alexandre de Moraes, zou geen enkele blokkade langer dan een kwartier geduurd hebben.

De kwestie ligt gevoelig, want om ook arme burgers in staat te stellen hun stem uit te brengen is het openbaar vervoer gratis en gegarandeerd tijdens verkiezingen. Bolsonaro wilde korte metten maken met de regel, omdat vooral Lulakiezers er gebruik van maken. Anders dan het kiesgerechtshof, liet het Hooggerechtshof zich tijdens het tellen van de stemmen echter wél ongerust uit: ‘verhinderen dat mensen hun stem uitbrengen, is een misdaad,’ klonk het in een reactie op Twitter. Ook Human Rights Watch, een gezaghebbende mensenrechtenorganisatie, toonde zich ongerust over mogelijke manipulatie van de stembusgang door acties van de verkeerspolitie.