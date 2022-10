Politie hindert kiezers op weg naar de Braziliaanse stembus

Jair Bolsonaro of ‘Lula’ Da Silva? De beslissende dag in de Braziliaanse presidentsverkiezingen werd ontsierd door ongeregeldheden.

Echt verrassend is het niet, dat de beslissende ronde van ‘de belangrijkste presidentsverkiezingen sinds het einde van de militaire dictatuur in 1985’ niet onverstoord verliep. De voorsprong in de peilingen van de linkse kandidaat Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva was nipt. Het slotdebat op tv was vrijdag ontaard in een bedenkelijke scheldpartij. Bovendien leeft al wekenlang de angst dat Bolsonaro een nederlaag niet zou aanvaarden en zijn steun bij leger en politie zou aanspreken.

Zondagnamiddag begon het in het hele land klachten te regenen over hoe de federale verkeerspolitie – die op Bolsonaro’s hand is – wegblokkades opwierp om bussen met kiezers tegen te houden op weg naar het kieslokaal. Er zijn ook aanwijzingen dat de actie gecoördineerd werd vanuit Bolsonaro’s hoofdkwartier – al is het in een verhit verkiezingsklimaat oppassen met zulke geruchten.

Donald Trump

• Brazilië staat op breekpunt

De hoge rechter die de kiesverrichtingen overziet, protesteerde tegen de acties en riep de politie tot de orde, zonder onmiddellijk effect. Hoe groot het praktische effect op de stembusgang is geweest, was gisteravond nog onduidelijk.

Het was te verwachten dat Bolsonaro erg goed zou scoren in de eerste uren van de verwerking van de elektronische stemmen. Hij scoort immers vooral in rijkere streken, waar er beter breedbandinternet is en de stemmen dus sneller geteld worden. Die onvolledige resultaten voedden de vrees dat Bolsonaro van plan was om, zoals de Amerikaanse voormalige president Donald Trump in 2020, op basis van voorbarige resultaten de overwinning uit te roepen.

Bolsonaro droeg bij het stemmen het kanariegele shirt van de Braziliaanse voetbalploeg, dat hij gerecupereerd heeft als teken van steun aan zijn politiek. Daaronder droeg hij een kogelvrij vest. In 2018 werd hij op campagne in de buik gestoken met een mes door een tegenstander van zijn politiek.