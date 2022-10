Cobra die uit Zweedse zoo ontsnapte geeft zichzelf na 7 dagen aan

Een week na zijn spectaculaire ontsnapping is een giftige koningscobra op eigen houtje teruggekeerd naar zijn verblijf. Al die tijd wist de slang het personeel te verschalken. Hij blijft nu wel nog even onder huisarrest.

Een week lang was de zoo van Skansen in het Zweedse Stockholm deels gesloten. Nochtans was het in die dagen druk in het terrarium. De medewerkers lieten speciale camera’s en röntgenapparatuur aanrukken van de Zweedse douane, boorden gaten in de muren, plaatsten klevende vallen en strooiden meel om Sir Väs (of graaf Slis) te pakken te krijgen. Sir Väs was inmiddels omgedoopt tot Houdini.

De giftige koningscobra was via de verlichting in zijn terrarium vorig weekend de wijde wereld in gegleden. Volgens de directie van de zoo, die al vijftien jaar lang probleemloos koningscobra’s opvangt, waren er pas spaarlampen geplaatst in plaats van de oude lampen, die feller opwarmden en zo de dieren op afstand hielden. Sir Väs was een nieuwkomer in de zoo.

Vrijdag leek het avontuur van het reptiel stilaan tot een einde te komen toen het werd gespot op een binnenmuur. ‘Slimme Houdini wisselde echter geregeld van plaats toen we gaten openden om hem te vangen’, aldus de zoo.

Mogelijk dodelijk

Zaterdagnacht besliste de cobra dan toch een punt te zetten achter zijn leven op de vlucht en terug te keren naar zijn veilig en warm verblijf. De slang zou het koude weer overigens niet hebben overleefd, mocht hij uit het gebouw zijn ontsnapt.

De reptielenafdeling ging zondag terug open voor het publiek. Sir Väs daarentegen blijft nog even onder bijzonder toezicht en valt pas maandag weer te bewonderen.

Koningscobra’s zijn oorspronkelijk afkomstig uit Zuid- en Zuidoost-Azië. Hoewel het om de langste, giftige slangensoort op aarde gaat, zijn het van nature rustige dieren die niet meteen geneigd zijn aan te vallen. Op het menu van de koningscobra staan vooral andere slangen. Zijn beet kan wel dodelijk zijn voor de mens indien die niet wordt behandeld.