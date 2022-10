Minstens 60 doden, nog veel vermisten na instorten hangbrug in India

Bij de instorting van een brug in India zijn minstens zestig doden gevallen. Honderden mensen belandden in het water. De voetgangersbrug over de rivier Macchu was pas opnieuw open na herstellingswerken.

Het ongeluk vond plaats in Morbi, in de staat Gujarat. Er is nog volop een reddingsactie aan de gang. Het precieze aantal slachtoffers is nog niet bekend. Er is sprake van zeker 30 zwaargewonden in de nabije ziekenhuizen. Er is sprake van vele vermisten.

Volgens plaatselijke media waren op het moment van de instorting wel 400 mensen op de hangbrug. Mogelijk bezweek de constructie van 230 meter lang onder het gewicht van de vele mensen. De brug dateert uit de negentiende eeuw, en werd gebouwd toen India nog een kolonie was van Groot-Brittannië.