Brandbommen gegooid naar vluchtelingencentrum in Dover

Een man heeft benzinebommen gegooid naar lokalen van de Britse immigratiedienst in Dover. De aanval tegen het migratiecentrum kwam een dag nadat bijna duizend vluchtelingen in Groot-Brittannië aankwamen.

‘De dader heeft twee of drie brandbommen gegooid. Hij is geïdentificeerd en gelokaliseerd’, meldt de politie van Kent. Volgens een getuige, een fotograaf van persagentschap Reuters, reed de aanvaller - een witte man - in een witte SUV naar de site van het Britse immigratiecentrum en gooide hij drie benzinebommen met vuurwerk naar de gebouwen. Eén daarvan zou niet zijn afgegaan. Volgens de getuige beroofde de dader zichzelf daarna van het leven. De politie kon of wou het overlijden nog niet bevestigen. De lokale politie liet weten dat het onderzoek nog volop aan de gang is. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken klonk het: ‘We zijn op de hoogte van een incident aan Western Jet Foil in Dover. Maar het zou ongepast zijn nu verdere commentaar te geven.’

Bij de aanval zou één lichtgewonde zijn gevallen, het vuur kon relatief makkelijk worden geblust.

Foto: REUTERS

Haatspraak

Vanuit het gebouw dat werd geviseerd, worden mensen die het Kanaal in kleine bootjes overstaken, naar de grenswacht gebracht. Net geen duizend migranten strandden zaterdag aan de Britse kust. Daarmee staat de teller op bijna 40.000 mensen die sinds het begin van het jaar de gevaarlijke oversteek hebben gemaakt in gammele bootjes.

Na het incident volgde uit verschillende hoeken een oproep aan politici om hun anti-migranten-retoriek te staken. Clare Moseley, stichter van de campagne Care4Calais, zei aan The Guardian dat ze vreesde dat de politieke haatspraak een factor kan zijn in de aanval. ‘We zien een escalatie van haat op sociale media en bedreigingen tegen onze vrijwilligers. De retoriek van de ministers van deze regering is choquerend en zaait verdeeldheid. Ze noemen vluchtelingen in Calais “illegale immigranten”, ondanks uitvoerig bewijs dat het gaat om echte vluchtelingen die dringend hulp nodig hebben.’ Volgens haar is het incident een herinnering dat haatspraak dodelijke gevolgen kan hebben.