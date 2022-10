Laurens Sweeck doorbreekt Wereldbeker-hegemonie van Iserbyt en pakt eerste seizoenszege in Maasmechelen

Laurens Sweeck heeft in de nieuwe Wereldbekerveldrit in Maasmechelen zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Halverwege de rit ging hij solo, even nadat Iserbyt tegen de grond was gegaan. Gisteren was Sweeck nog gefrustreerd door het niet-kopwerk van Iserbyt, maar vandaag heeft hij dus zijn revanche genomen. Achter Sweeck werd Van der Haar tweede; Iserbyt sleepte nog een derde plaats uit de brand, maar blijft wel leider in de Wereldbeker.

Laurens Sweeck dook in Maasmechelen als eerste het veld in op het nieuwe parcours. Hij kreeg in het begin van de wedstrijd het gezelschap van de andere toppers, met uitzondering van Quinten Hermans, die door een schuiver aan de kant stond. In ronde 3 was het Eli Iserbyt die als eerste een bommetje dropte. Sweeck, Michael Vanthourenhout en de verrassende Niels Vandeputte volgden de West-Vlaming.

In diezelfde ronde kreeg Iserbyt plots af te rekenen met pech. Een leegloper, maar hij kon gelukkig wel zijn plaats behouden voorin. Door het stevige tempo werden de waardeverhoudingen daar al snel duidelijk. Niels Vandeputte moest er zo onherroepelijk af.

Tuimelperte Iserbyt

Halverwege had Iserbyt echter alweer problemen. Op een stuk bergop pakte hij uit met een serieuze versnelling, maar in de daaropvolgende afdaling maakte hij een tuimelperte. Weg vierde opeenvolgende zege in de Wereldbeker. Laurens Sweeck, gisteren nog nukkig op Iserbyt, liet de valpartij van zijn ex-ploegmaat niet aan zijn hart komen en ging solo.

Sweeck had al snel een handvol seconden te pakken en stoomde flink door. Achter de voormalige Belgische kampioen spartelde Lars Van der Haar nog wat tegen, maar Sweeck liet de Nederlander niet terug komen. Ook met de hulp van de teruggekeerde Iserbyt kreeg Van der Haar de kloof op de sterke Sweeck niet dichtgereden.

De Vlaams-Brabander doorbreekt zo de hegemonie van Iserbyt in de wereldbeker en heeft zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. Met het vingertje op de mond kwam hij over de finish.

Achter Sweeck werd Van der Haar tweede, Iserbyt eindigde op plek drie. Iserbyt, kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal, won eerder de eerste drie afspraken in het Amerikaanse Waterloo en Fayetteville, én het Tsjechische Tabor, en blijft wel leider in de Wereldbeker.