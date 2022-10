Fem van Empel pakt nieuwe zege: ‘Moeilijkste wedstrijd van het seizoen’

Vier op vier in de wereldbeker. Fem van Empel was na Waterloo, Fayetteville en Tabor nu ook in Maasmechelen de beste. In totaal heeft de 20-jarige Nederlandse uit het kamp van manager Jurgen Mettepenningen al zes streepje achter haar naam staan, want ook in de Polderscross van Kruibeke en de Be-MINE cross van Beringen was ze de sterkste. Enkel in de Berencross van Meulebeke moest Van Empel met Lucinda Brand iemand voor laten.

‘We trokken met drie rensters de finale in. Ik vond dit de moeilijkste wedstrijd van allemaal dit seizoen. Het was een lange en harde strijd. Shirin van Anrooij ging enkele keren aanvallen. Ook Puck Pieterse versnelde enkele keren. Die tempoversnellingen hakten er wel in. Maar ik vond wel tijdig mijn tweede adem. Ik heb nu alle wereldbekercrossen gewonnen al geloofde ik pas in mijn zegekansen net na de klim. Toen zag ik dat ik een kloofje had geslagen op Shirin van Anrooij en Puck Pieterse. Ik kon zo mijn leiderspositie verder verstevigen’, vertelde Fem van Empel.

Deze nieuwkomer in het veldritcircuit zorgde bij de vrouwen meteen voor de nodige spankracht. ‘Het parcours bolde echter voor geen meter. Je moest hier constant druk houden op de pedalen, want anders viel je stil. Ik ben blij dat we er een heel mooie wedstrijd van hebben gemaakt voor het publiek. Wie ook won, we hadden elkaar allemaal wel de overwinning gegund, denk ik’, verduidelijkte Van Empel.