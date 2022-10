Nancy Pelosi ‘getraumatiseerd’ door gewelddadige aanval op haar echtgenoot

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft gereageerd op de aanval op haar echtgenoot in hun huis in Californië. Ze zegt dat ze ‘getraumatiseerd’ is.

‘Onze kinderen, onze kleinkinderen en ik hebben een gebroken hart en zijn getraumatiseerd door de aanval die het leven van onze ‘Pop’ (papa) in gevaar bracht’, zegt de Amerikaanse politica Nancy Pelosi in een brief. ‘We zijn dankbaar voor de snelle respons van de ordediensten en hulpdiensten en voor de vitale medische zorg die hij krijgt.’

Op Twitter bedankt Pelosi iedereen voor de gebeden en de steunbetuigingen. Ze voegt eraan toe dat de toestand van haar echtgenoot blijft verbeteren.

Please know that the prayers and warm wishes from so many are a comfort to our family and are helping Paul make progress with his recovery.



We are grateful for the quick response of law enforcement and emergency services, and for the life-saving medical care he is receiving. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 30, 2022

De 82-jarige Paul Pelosi werd in de nacht van donderdag op vrijdag aangevallen met een hamer in zijn woning in San Francisco. Hij werd ondertussen met succes geopereerd voor een schedelbreuk en verwondingen aan zijn arm en handen. Artsen verwachten dat hij volledig zal herstellen.

Volgens de media had de aanvaller ‘Waar is Nancy?’ geroepen en Pelosi’s woordvoerder bevestigde dat de man wel degelijk naar haar op zoek was en Paul met de dood had bedreigd. Nancy Pelosi was op het moment van de aanval in Washington D.C.

De politie liet al weten dat de dader, de 42-jarige David DePape, aangeklaagd zal worden voor onder meer poging tot doodslag, geweld met een dodelijk wapen en inbraak. Hij was in de ban van complottheorieën en geloofde dat Donald Trump de echte winnaar was van de verkiezingen, wees zijn sociale media uit.

In Amerikaanse extreemconservatieve kringen wordt de Democratische leider gedemoniseerd. Met complottheorieën wordt de haat tegenover haar opgepookt. Zo was ze ook de bij de bestorming van het Amerikaans Capitool een doelwit. Een groep was bewust naar haar op zoek en haar kantoor werd geplunderd. In diezelfde maand werd haar huis beklad met graffiti en werd er een varkenskop achtergelaten voor haar garage.