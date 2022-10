Meer dan 100 doden en 300 gewonden bij dubbele zelfmoordaanslag in Somalië

Bij de dubbele zelfmoordaanslag bij het ministerie van Onderwijs in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn nu al meer dan 100 doden gevallen en 300 mensen gewond geraakt. Dat meldt president Hassan Sheikh Mohamud nadat hij ter plaatse is gegaan.

De dubbele aanslag vond zaterdagnamiddag plaats bij het ministerie van Onderwijs, in het centrum van Mogadishu. Een tweede bom ontplofte toen de ambulances al waren aangekomen. De president beschuldigt terreurgroep al-Shabaab, maar zij hebben de aanslag nog niet officieel opgeëist.

De president laat weten dat het aantal doden en gewonden blijft oplopen. Een vorige officiële balans sprak over 29 doden, maar volgens artsen lag het aantal veel hoger.

In 2017 vond de dodelijkste terreuraanval plaats op dezelfde plaats in Mogadishu. Toen kwamen 500 mensen om bij een bomaanslag met twee trucks. Vermoedelijk was ook toen de islamistische terreurgroep al-Shabaab verantwoordelijk. De terreurgroep is gelinkt aan Al Qaeda en zaait al meer dan een decennium terreur in Somalië. Hotels, shoppingcentra en drukke verkeersaders zijn wel vaker hun doelwit.