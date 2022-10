STVV pakt in extremis de volle buit in Westerlo, Chadli valt geblesseerd uit

Sint-Truiden heeft zaterdagavond op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-3 gewonnen op het veld van promovendus Westerlo.

Gianni Bruno was de uitblinker bij de Truienaars, met twee doelpunten, waarvan de tweede treffer op strafschop, in de eerste helft. Daarmee leek hij het lot van Westerlo snel te bezegelen. De thuisploeg had tot overmaat van ramp kandidaat-Rode Duivel Nacer Chadli in de beginfase geblesseerd zien uitvallen. Hij moest nog voor het kwartier vervangen worden. De Kemphanen bleven er echter in geloven en dat resulteerde na 54 minuten in de aansluitingstreffer van man in vorm Maxim De Cuyper. Die zorgde in het slot van op de stip voor de verdiende 2-2, maar het gif bleek helemaal in de staart van de partij te zitten. Op de rebound maakte Daichi Hayashi er 2-3 van voor de Limburgers, meteen ook de eindstand in Het Kuipje.

KV Kortrijk kon in eigen huis een punt uit de brand slepen tegen Cercle Brugge, dat zich de voorbije weken helemaal herpakt heeft: 1-1. Boris Popovic bracht de bezoekers nochtans na amper 9 minuten op voorsprong, Billel Messaoudi zorgde in het slot nog voor de gelijkmaker.

In de stand wipt KVK met twaalf punten over Seraing naar de op twee na laatste plaats, Cercle hangt met negentien punten in de veilige middenmoot. Westerlo blijft op 22 punten hangen op de zevende plaats, STVV is met twee punten minder negende.

Het voetbal op zaterdag wordt afgesloten met de West-Vlaamse derby tussen landskampioen Club Brugge en KV Oostende. De Bruggelingen houden dan best de drie punten thuis, om de Europese pandoering tegen FC Porto door te spoelen en Racing Genk niet verder te zien uitlopen. De competitieleider opende vrijdagavond de speeldag met een vlotte 3-1 zege tegen KV Mechelen. In de stand tellen ze nu zeven punten meer dan eerste achtervolger Antwerp, dat zondagavond de speeldag afsluit met een verplaatsing naar Charleroi. Club telt momenteel elf punten minder dan de Limburgers.