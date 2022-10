59 doden en 150 gewonden na stormloop op Halloweenfeest in Zuid-Korea

In Itaewon, een populaire uitgaansbuurt in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, zijn zaterdagavond 59 doden en 150 gewonden gevallen tijdens een Halloweenfeest nadat er paniek uitbrak. Dat melden lokale media.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is voorlopig nog onduidelijk. Maar de hulpdiensten moesten omstreeks 22.40 uur ’s avonds uitrukken naar een Halloweenfeest in de populaire buurt Itaewon. Choi Cheon-sik, een ambtenaar van de nationale brandweer, zei dat men ervan uit gaat dat mensen werden vertrappeld nadat een grote menigte zich begon op te dringen in een smalle steeg nabij het Hamilton hotel, een belangrijke feestplek in Seoel.

Foto: AP

Op beelden op sociale media is te zien hoe er overal mensen op straat liggen. Velen worden ter plekke verzorgd en door reddingswerkers en omstaanders gereanimeerd. Volgens de brandweer zouden zeker 59 mensen gestorven zijn en 150 gewond geraakt. Maar liefst 140 ziekenwagens en meer dan 400 reddingswerkers kwamen ter plaatse.

President Yoon Suk-yeol heeft intussen opdracht gegeven extra hulpverleners naar de regio te sturen en ziekenhuisbedden klaar te houden.