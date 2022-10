Als de winter streng wordt, lijkt dat in het voordeel van Rusland te zijn, op dit moment de verdedigende partij. Maar Oekraïners hebben betere, warmere uitrustingen.

Deze herfst is extreem warm, en toch heeft de nadere winter nu al invloed op de oorlog in Oekraïne. In de afgelopen weken is het in het zuiden gaan regenen en is de zwarte vruchtbare aarde rond de stad ...