Bisschop Van Looy kreeg toch een kardinaalsring

Afgelopen zomer weigerde bisschop Luc Van Looy de titel van kardinaal. Toch kreeg hij van paus Franciscus de speciale kardinaalsring. Dat meldt Vaticaanwatcher Hendro Munsterman in het Nederlands Dagblad.

Bisschop Van Looy werd in augustus geen kardinaal. Hij stond nochtans op de lijst van geestelijken die tot kardinaal zouden worden gecreëerd. Dat zou louter een eretitel geweest zijn, want gezien zijn leeftijd (81) zou hij, bij een volgende pauskeuze, geen stemrecht binnen het College van Kardinalen hebben.

Maar er kwam kritiek van onder meer de werkgroep ‘Mensenrechten in de Kerk’ omdat Van Looy onvoldoende zou zijn opgetreden tegen een priester beschuldigd van kindermisbruik.

Van Looy trok wat later terug. De Belgische bisschoppenconferentie liet toen in een persverklaring weten dat Van Looy wilde ‘voorkomen dat slachtoffers van seksueel misbruik door zijn kardinalaat nogmaals gekwetst zouden worden’.

Volgens het Nederlands Dagblad gebeurde de ‘terugtrekking’ op uitdrukkelijke vraag van de Belgische bisschoppen.

Toch zou paus Franciscus aan de voormalige bisschop van Gent de speciale kardinaalsring geschonken hebben. ‘Het is iets tussen de paus en mij. Ik heb deze ring niet publiekelijk ontvangen en daarover hoort dus ook niet publiekelijk bericht te worden’, reageert Van Looy telefonisch in de krant.

De krant schrijft dat Luc Van Looy eerder deze maand bij de paus op audiëntie was: ‘Na afloop groetten de aanwezigen de paus. De wegens knieproblemen in zijn stoel zittende paus kuste alleen bij Van Looy de ring aan diens rechterhand. Op dat moment weten beiden dat dit niet zijn bisschopsring is, maar de kardinaalsring die voor Van Looy gemaakt was en die Van Looy begin september, in het geheim uit naam van de paus had ontvangen.