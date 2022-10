Hoofd Revolutionare Garde waarschuwt Iraanse betogers

Het hoofd van de gevreesde Revolutionaire Garde in Iran, Hossein Salami, heeft de betogers gewaarschuwd dat het morgen (zondag) de laatste dag is dat ze nog op straat mogen komen.

In Iran is het al meer dan veertig dagen onrustig nadat de 22-jarige Mahsa Amini stierf toen ze door de politie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los droeg.

Het protest richt zich tegen de religieuze leiders van het land die met hun strenge regels de vrijheid van vooral vrouwen beknotten. Maar het protest gaat verder dan dat en richt zich ook tegen de corruptie in het land en de lage levensstandaard door de zwakke economie.

Bij de vele manifestaties zijn volgens mensenrechtenorganisaties al 250 doden gevallen, maar nu waarschuwt de Revolutionaire Garde dus dat ze nog harder gaat optreden. Volgens The Guardian zijn al 12.500 mensen opgepakt.

Beelden van manifestaties van vorige vrijdag tonen hoe betogers het einde vragen van het regime van de opperste leider Khamenei en hem dood wensen.