Zoals Bicep in de Lotto Arena bliept, bliept het nergens

Na de AB, dag op dag een jaar geleden, en Rock Werchter deze zomer, kwam Bicep deze keer naar de Lotto Arena. Het applaus was alweer even hard als terecht.

Op de redactie van De Standaard zitten we tegenover elkaar, aan bureaus die we in de hoogte kunnen verstellen, zodat we kunnen afwisselen tussen zitten en staan – om onze rug een beetje beweging te gunnen. Als je ons aan het werk zou willen volgen via een webcam, zou je al snel besluiten dat het interessanter is om een slak over het blad van een spruitenplant te zien kruipen. En toch is dat de manier waarop Andy Ferguson en Matt McBriar, alias Bicep, op het podium staan. Veel bewegen doen ze daarbij niet. Ze drukken op toetsen en draaien aan knoppen. Soms deint hun hoofd wat lichtjes mee op het ritme van de beats, maar veel gekker maken ze het niet. Bovendien doen ze dat vaak in tegenlicht, of in het volkomen duister. Om maar te zeggen: wie houdt van een charismatische performer moest vrijdagavond niet in de Lotto Arena zijn, maar bij de buren van het Sportpaleis, waar Kendrick Lamar op de planken stond.

Toch was ook de Lotto Arena tot de nok gevuld. En weet je wat? Alle aanwezigen hadden gelijk, want het duo uit Belfast nam zijn toeschouwers mee op een trip die zacht begon, maar dan openbloeide als een bloem voor de zon. En in tegenstelling tot journalisten van De Standaard stonden de twee uit Belfast natuurlijk wel in het centrum van een lichtshow. Die plaatste hen centraal in een vierkant, als in het frame van een Polaroidfoto. De visuals deden al eens denken aan een oude screensaver, of aan projecties die blits waren toen pionierende elektronische bands als The Orb of Orbital in de jaren 90 ermee toerden. Maar dat is wel al een derde van een mensenleven geleden. En toch werkte het, in die mate zelfs dat een paar laserstralen soms al genoeg waren om het publiek te laten applaudisseren.

Bicep: twee mensen in een zeshoek in een vierkant. Foto: Koen Bauters

Live bakte Bicep het gros van zijn nummers in veel boter, zodat ze vetter klonken dan op plaat, met beats die zodanig bonkten dat je benen zelfs begonnen te bewegen als je ze stokstijf wilde houden. Maar hoe hard de vierkwartsmaat ook beukte, in zowat alle Bicep-songs zit altijd wel een melancholisch lijntje dat een zachte sluier over de feestvreugde legt. Soms is dat een bliepje, soms een sample (zoals van de koorzang van Le Mystère des Voix Bulgares), soms een stem die iets nauwelijks verstaanbaars zingt. Het maakt dat hun liedjes harde bolsters zijn met een zachte pit.

Heel soms krijgt de stem ook een plaats in de voorgrond: zoals die van Clara La San op de begin deze maand verschenen single ‘Water’. En natuurlijk ook op ‘Saku’, dat op het album Islands weemoedig klinkt, maar live een cortisoneninjectie kreeg die de song zo opzwepend liet klinken, dat ik in mijn enthousiasme vanop de balkonrand naar beneden naar beneden wou springen. Wetten, praktische bezwaren en een vriendin die me nog net aan mijn T-shirt wist te grijpen, hielden me alsnog met mijn voeten op de grond.

Zeeslag

Om ongelukken te vermijden, bouwde Bicep ook wat pauzemomenten in. Soms omdat de set op een zeldzaam moment ongewild wat inzakte, zoals tijdens ‘Rever’ – waarbij er ook nog nauwelijks lichten brandden; het is niet uit te sluiten dat het duo ondertussen gewoon een partijtje zeeslag stond te spelen. Soms deden ze het met ambientachtige sferen, zoals tijdens ‘Hawk’: het slotnummer dat hun set liet uitdeinen als een golf op het strand bij een ondergaande zon. Om vervolgens ook weer rustig te beginnen met de eerste bis en de lange intro van ‘Glue’, de song die met haar tegendraads ritme een wat onverwachte hit werd. Live werd ze traag opgebouwd en bliepte en piepte het liedje zich naar een hoogtepunt dat mooi uitvloeide in ‘Apricots’, met zijn ophitsende sample van een veldopname in Malawi door de etnomusicoloog Hugh Tracey in 1958. Al zijn dat details waar je allemaal niet aan denkt terwijl je er staat op te dansen. Dan was het gewoon een opwindend slot van een concert dat na het laatste bliepje gewoon weer met het eerste nummer had mogen beginnen. Bliep bliep!

Bicep, gezien in de Lotto Arena in Antwerpen op 28 oktober.