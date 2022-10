Explosie beschadigt twee woningen in Wilrijk

De bewoners van de Pieter van Passenstraat in Wilrijk zijn zaterdagochtend opgeschrikt door een explosie. Minstens twee gevels van woningen raakten beschadigd.

In Wilrijk was rond zes uur een luide knal te horen. Onbekenden gooiden een explosief richting een woning in de Pieter van Passenstraat. Twee voordeuren en enkele ramen raakten daarbij beschadigd. Wellicht gaat het om een zwaar vuurwerk, in de straat hing een dikke rookpluim.

De politie is aanwezig en stelt een ruime veiligheidsperimeter in. Ontmijningsdienst Dovo en het gerechtelijk labo komen ter plaatse voor sporenonderzoek.

Vorige week vrijdag werd eveneens in Wilrijk een afhaalrestaurant in brand gestoken. Een link met de het drugsmilieu werd toen, niet zoals nu, uitgesloten.

