Wat eten we volgende week? Pompoentaart en bloody mary’s

‘Wat doe jij dit jaar?’, vroeg een collega me tijdens een gesprek over Halloween. Vaak betekent de herfstvakantie voor mij een weekje balanceren tussen uitbundige verkleedpartijtjes met veel uitgeholde pompoenen - hou de pitten bij en rooster ze! - en troostvol terugblikken met geliefden. Dit jaar wachten er twee zerken op mijn bezoek, maar waarom zou er naast het verdriet niet ook iets opbeurends bij mogen zijn? Deze week: met taart en bloody mary’s klinken aan het graf.

MAANDAG

Halloween voor volwassenen

Smakelijk ziet het er vaak niet echt uit, zo’n maaltijd in griezelthema. Laat de kinderen zich daarom op Halloween uitleven met een blik zwanworsten (oeh, vingers) en ketchup (oeh, bloed), en zet voor jezelf de avond vooraf deze kruidige cocktail al koud. Voor de bloody mary-maagden onder ons: alles waarmee jij je tomatensoep zou kruiden, kan en mag nog aan het recept worden toegevoegd.

DINSDAG

Mandje troost

Alleen omdat het vandaag een beetje zondag is. Op eender welke andere weekdag zou ik me niet snel aan een Ottolenghi-recept wagen. Maar zijn picknick-pasteitjes vragen erom gedeeld te worden met lotgenoten. Niets zo troostvol als room en bladerdeeg, niets zo hoopvol als lente-ui en munt. Dit kazige hapje kan maar helpen om de krop in de keel door te slikken.

WOENSDAG

Pompoenparade

Wie dacht dat ik de pompoen deze week links zou laten liggen, heeft het mis. Weldra is het hoogseizoen van onze oranje vriend weer zo goed als voorbij, dus moeten we nog even van zijn veelzijdigheid profiteren. Pompoentaart – naar Amerikaans voorbeeld – is wel degelijk een zoete, versnapering, geen eentonige groentequiche. Als je kan kiezen, ga dan voor de kleinere Hokkaido, de soort die vaak in de supermarkt ligt (niet de langwerpige butternut). Die smaakt wat zoeter en minder nootachtig dan het vruchtvlees van grote pompoenen.

DONDERDAG

Met vlammende snelheid

‘Verwarm de oven alvast voor’ is iets wat nu minder snel over mijn lippen rolt, gezien de gepeperde energierekening, maar in het geval van de flammkuchen (noem het gerust een pizzabodem op dieet) is de voorbereidingstijd echt minimaal. Nog voor jij je favoriete herfstgroente hebt uitgekozen om het deeg mee te beleggen, is de zwanworstpizza van de kinderen al klaar voor consumptie.

VRIJDAG

Dodelijke pepertjes

Zonder ook maar een druppel Latijns-Amerika in mijn bloed, adopteer ik deze week graag een kleurrijk vleugje Dia de los Muertos in mijn witter dan witte keuken. Wie voor deze pikante schotel met mais en bonen geen chipotlevlokken in huis heeft, kan gerust een ander vurig pepertje toevoegen. Maar schep of giet er dan wat gerookt paprikapoeder, gerookte olijfolie, of een ander rookaroma bij.

ZATERDAG

Nog eentje om het af te leren

Hoewel de resten van de pompoen van eerder deze week best nog een tijdje vers zouden blijven in de koelkast, wil ik toch graag tijdig plaats ruimen voor nieuwe groenten - kerstverlichting na nieuwjaar vind ik ook niet te verdragen. Deze risotto klaart die klus voor me. Veggies kunnen de zoute prosciutto aan het einde misschien vervangen door wat stukjes gorgonzola of roquefort.

ZONDAG

Plakkerige plakjes

Feest op de werkvloer, want een baklustige collega had zich deze week thuis uitgesloofd en liet ons meegenieten. Het resultaat was een heerlijk stukje mochi-cake, een Japanse lekkernij die aan andere desserts als opgesteven pudding of rijsttaart doet denken, maar met een elastische textuur. Het recept blijkt kinderspel, al moet je wel even langs de Aziatische supermarkt voor kleefrijstmeel, een ingrediënt waarvoor je niet meteen zelf een zinnig alternatief kunt bedenken.