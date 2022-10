Dit is een cake die iedereen kan maken, ook wie weinig of geen bakervaring heeft. En hij smaakt hemels boterig, maar niet te, alsof je in een tedere wolk bijt die toch net voldoende weerstand biedt om het aangenaam te houden.

Ingrediënten

110 g boter

450 g mochikobloem (kleefrijstmeel of glutinous rice flour, te koop in de Aziatische supermarkt)

450 g kristalsuiker (lijkt veel, maar toch smaakt de cake niet te zoet, beloofd!)

450 ml melk

4 grote eieren

1 vanillestokje, het merg

1 blik kokosmelk van 400 ml

2 tl bakpoeder

1/2 tl zout

50 g kokosrasp + een snuf zeezoutvlokken

Ook nodig: 1 rond bakblikvan 26 cm doorsnede

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 175 °C. Smelt in een kookpot de boter op een laag vuur. Neem van het vuur zodra de boter gesmolten is en vet met een borsteltje het bakblik in. Doe het blik kokosmelk bij de boter en zet terug op het vuur totdat het witte kokosvet gesmolten is.

2. Meng in een grote kom de mochikobloem met de suiker, het bakpoeder en zout. Klop in een tweede kom de eieren los met de melk en het vanillemerg. Giet de natte ingrediënten bij de droge en roer met een houten spatel tot een egaal beslag. Meng er tot slot het boter-kokosmelkmengsel onder. Blijf roeren tot alles helemaal opgenomen is.

3. Giet in het bakblik en bestrooi met de kokosrasp en enkele snufjes zeezoutvlokken. Zet ongeveer 1 uur in de oven, tot de cake vanboven goudbruin kleurt. Leg er eventueel een zilverpapier op wanneer de kokosrasp dreigt aan te branden.

4. Haal uit de oven en laat volledig afkoelen voor je het gebak in stukken snijdt. Je kan de cake zo eten, al dan niet besprenkeld met nog wat extra kokosrasp en/of zeezoutvlokken. Of je kan de stukjes even weer opwarmen in de oven en er een bolletje vanille-ijs bij geven.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven